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Россиян предупредили об опасности морозного воздуха

Терапевт Карабиненко: морозный воздух развивает простудные заболевания дыхательных путей

Фото: Pixabay

Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что морозный воздух представляет опасность для организма. Влияние холодов на здоровье объяснил медик в интервью радио Sputnik.

Медик рассказал, что некоторые люди особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. При небольших холодах они начинают кашлять, а также чувствовать першение в горле. Карабиненко раскрыл опасность морозного воздуха: он развивает простудные заболевания верхних дыхательных путей.

«А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — предупредил россиян врач.

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Карабиненко призвал относиться серьезно к неприятным ощущениям, поскольку воспаленное горло «притягивает» любую инфекцию. Чтобы снизить риск переохлаждения, следует носить шарф или медицинскую маску.

«Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе», — посоветовал специалист.

Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал способ легче переносить холода. Он посоветовал наблюдать за своим физическим состоянием, а также относиться к себе с добром и заботой.

Марина Совина
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