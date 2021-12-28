Россиян предупредили об опасности морозного воздуха
Заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что морозный воздух представляет опасность для организма. Влияние холодов на здоровье объяснил медик в интервью радио Sputnik.
Медик рассказал, что некоторые люди особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. При небольших холодах они начинают кашлять, а также чувствовать першение в горле. Карабиненко раскрыл опасность морозного воздуха: он развивает простудные заболевания верхних дыхательных путей.
«А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — предупредил россиян врач.
Карабиненко призвал относиться серьезно к неприятным ощущениям, поскольку воспаленное горло «притягивает» любую инфекцию. Чтобы снизить риск переохлаждения, следует носить шарф или медицинскую маску.
«Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе», — посоветовал специалист.
Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал способ легче переносить холода. Он посоветовал наблюдать за своим физическим состоянием, а также относиться к себе с добром и заботой.