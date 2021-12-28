Филиппины выдали России обвиняемого в аферах с квартирами в Приморье

Филиппины депортировали мужчину, который мошенническим путем отбирал жилье у жителей Приморского края, ведущих асоциальный образ жизни. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В розыск по линии Интерпола россиянин Антон Лихарев был объявлен в 2017 году. По версии следствия, он покинул Россию за год до этого. Преступления, в которых обвиняется Лихарев, были совершены еще раньше — в 2012 и 2014 годах.

Следствие считает, что он находил россиян, которые вели асоциальный образ жизни и имели долги. Под предлогом размена их квартир на меньшие с доплатой мужчина обманом лишил квартир двоих жителей Приморского края.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали гендиректора агентства недвижимости и 16 сообщников, подозреваемых в мошенничестве на 140 миллионов рублей. Участники преступной группы собирали сведения об умерших владельцах недвижимости, а затем выдавали себя за покупателей или наследников.