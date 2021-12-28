Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Филиппины выдали России обвиняемого в аферах с квартирами в Приморье

МВД: Филиппины депортировали россиянина, отбиравшего квартиры у жителей Приморского края

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Филиппины депортировали мужчину, который мошенническим путем отбирал жилье у жителей Приморского края, ведущих асоциальный образ жизни. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В розыск по линии Интерпола россиянин Антон Лихарев был объявлен в 2017 году. По версии следствия, он покинул Россию за год до этого. Преступления, в которых обвиняется Лихарев, были совершены еще раньше — в 2012 и 2014 годах.

Следствие считает, что он находил россиян, которые вели асоциальный образ жизни и имели долги. Под предлогом размена их квартир на меньшие с доплатой мужчина обманом лишил квартир двоих жителей Приморского края.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали гендиректора агентства недвижимости и 16 сообщников, подозреваемых в мошенничестве на 140 миллионов рублей. Участники преступной группы собирали сведения об умерших владельцах недвижимости, а затем выдавали себя за покупателей или наследников.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
Microsoft изобрела смартфон с тремя дисплеями
Девушка с волосами до пояса раскрыла частоту их мытья
Москвич пополнил счет в банкомате сувенирными купюрами и обналичил их
Экс-участник КВН назвал причину ухода из Comedy Club Production
В России муж-тиран обвинил свою супругу в домашнем насилии
Россиянам рассказали о падении цен на отдых в Египте в январе
Белорусским силовикам вручили государственные награды
Планировавший убийство сторонник украинских неонацистов арестован под Ростовом
В здание турецкого посольства в Варшаве бросили коктейль Молотова
Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанскому гроссмейстеру на ЧМ по рапиду
Россиянка засудила арендатора за курение в квартире
Раскрыт облик новой российской гиперзвуковой ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter