17 россиян задержали из-за мошенничества с недвижимостью на 140 миллионов рублей

МВД: в Москве задержали 17 человек по делу о мошенничестве с жильем на 140 млн руб.

В Москве полицейские задержали гендиректора агентства недвижимости и 16 сообщников, подозреваемых в мошенничестве на 140 миллионов рублей. Об этом в четверг, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спецоперацию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По данным следствия, участники преступной группы собирали сведения об умерших владельцах недвижимости, а затем выдавали себя за покупателей или наследников, оформляли имущество по поддельным документам на себя и продавали квартиры на рынке вторичного жилья. Стоимость каждой квартиры составляла от 6 до 30 миллионов рублей. Покупатели спустя несколько месяцев узнавали, что сделка недействительна и договор купли-продажи был фиктивным.

Члены преступного сообщества успели завладеть 15 объектами недвижимости. Во время обысков в офисных помещениях, принадлежащих директору агентства, были обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, договоренностей, свидетельств о праве на наследство, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи и списки с адресами квартир. Следователи также изъяли личные документы умерших граждан, денежные средства, банковские карты и ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.