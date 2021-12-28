Названо число россиян с зарплатой ниже МРОТ

Заработную плату на уровне минимального минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5 процента россиян, работающих на крупных и средних предприятиях. Наименьшая доля таких работников проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а наибольшая — в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Почти 690 (689,8) тысяч россиян получали в 2021 году зарплату в размере МРОТ и ниже. В Росстате связали этот показатель с неполной занятостью работников. Ведомство также назвало число нарушений законодательства при оплате труда: их количество может достигать не более 0,2 процента из 2,5 процента случаев.

При этом в 2019 году доля россиян, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9 процента, или 775 тысяч человек. В Росстате подчеркнули, что подобное исследование проводят раз в два года. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля, а с 1 января 2022 года увеличится до 13 890 рублей.

Согласно Трудовому кодексу, зарплата работника за месяц, в котором он выполнил полную норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ. Среди 2,5 процента россиян с окладом на таком уровне 1,4 процента составляют сотрудники с неполной занятостью, 0,9 процента — служащие с доходом на уровне МРОТ.

Кроме того, работники, вошедшие в 2,5 процента случаев, гипотетически могут работать в нескольких организациях и учитываться только в одной, а в сумме получать больше МРОТ. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 миллиона россиян. Общий объем рабочей силы в стране достигает 75,1 миллиона человек, а занятых — 71,2 миллиона.

Ранее в России нашли новый способ борьбы с безработицей. С 2022 года работодатели смогут получать по три МРОТ за найм молодых сотрудников в возрасте до 30 лет.