В Белоруссии заявили о напряженной обстановке у границ

Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии становится все более напряженной и трудно прогнозируемой. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны страны, помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает БЕЛТА.

По его словам, подобная тенденция проявляется на фоне «игнорирования и однобокой интерпретации государствами-членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств».

«Вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений осуществляется целенаправленное давление на Республику Беларусь фактически по всем направлениям с целью ее международной изоляции, приклеивания ярлыка государства-изгоя», — отметил Воинов.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Минск готов дать адекватный ответ на любые санкции против Белоруссии. При этом он подчеркнул, что его смогут пережить не все страны Евросоюза.