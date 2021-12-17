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В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах Евросоюза

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: не все страны ЕС переживут наш ответ на санкции

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На любые санкции против Белоруссии будет дан адекватный ответ, который переживут не все страны Евросоюза, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Однако чиновник не назвал конкретных стран ЕС, неспособных пережить белорусский ответ на введение санкций.

Глаз призвал еврочиновников обратить внимание на проблему мигрантов и «потребовать от Польши, Литвы или Латвии прекратить жестокие расправы» над ними и обеспечить доступ международных организаций, общественности и СМИ на границу. «Прозвучавшие очередные санкционные угрозы совершенно не удивили. К сожалению, риторика агрессии становится доминирующей в ЕС, и еврочиновники упрямо следуют этим тупиковым путем», — посетовал он.

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Ранее Глаз заявил, что страны ЕС демонизируют Белоруссию, обвиняя страну в недопуске туда международных организаций. Подобные заявления он счел попыткой «сформировать альтернативную реальность» и приводят в пример недавно посетившую лагерь мигрантов делегацию Еврокомиссии.

Ранее власти Белоруссии не приняли участие в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. Вместо представителя страны поставили пустой стул, отказав в праве занять место официального Минска оппозиционному политику Светлане Тихановской, которая также прилетала на встречу.

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Алевтина Запольская
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