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Европа предпочла пустой стул Тихановской или Лукашенко

На заседании саммита «Восточного партнерства» на месте Белоруссии поставили пустой стул

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Организаторы саммита «Восточного партнерства» не пригласили белорусского оппозиционного политика Светлану Тихановскую принять участие в заседании, предпочтя ей пустой стул. Такую информацию передает Telegram-канал Baltnews.

В Брюсселе проходит саммит «Восточного партнерства» — лидеры Евросоюза встречаются с постсоветскими главами государств, расположенных в Европе. В этом году со стороны стран бывшего СССР на полях форума по интеграции пять участников — Армения, Азербайджан, Молдавия, Грузия и Украина. Место Белоруссии оказалось пустым.

Белорусская сторона отказалась от участия в проекте в 2021 году, хотя до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко получал приглашения на саммит и даже подписал в апреле 2020 года соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом.

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Несмотря на то что на саммит прилетела оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская, с которой многие лидеры западных стран установили регулярные контакты, официальным представителем своей родины она не стала. В ЕС объяснили такой выбор тем, что «они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве». Впрочем, с лидерами некоторых стран Запада Тихановская все равно встретилась.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит более двух миллиардов евро в рамках нового плана экономического сотрудничества со странами «Восточного партнерства». Глава Евросовета Шарль Мишель назвал план амбициозным.

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Дмитрий Настасьев
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