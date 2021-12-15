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ЕС выделит на программу «Восточного партнерства» более двух миллиардов евро

Глава Евросовета: ЕС инвестирует от двух миллиардов евро на «Восточное партнерство»

Фото: Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) намерен выделить более двух миллиардов евро на программу «Восточного партнерства». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более двух миллиардов евро», — сказал глава Евросовета, выступая на саммите в Брюсселе.

Ранее в Брюсселе начался саммит «Восточного партнерства» в рамках которого встречаются лидеры стран ЕС Азербайджана, Армении, Грузии и Украины. Саммит создан для интеграции шести бывших союзных республик СССР, расположенных в Европе, и Европейского союза. Белоруссия в 2021 году вышла из партнерства, так что теперь в бельгийской столице присутствуют только пять делегаций.

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Виктория Кондратьева
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