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Белоруссия обвинила Европу в «демонизации» Минска

МИД Белоруссии: Европейский союз демонизирует Минск и усугубляет ситуацию
Анатолий Глаз

Анатолий Глаз. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Страны ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе не продвинулись в решении обострения отношений между Белоруссией и Европейским союзом, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Вместо этого в Белоруссии услышали очередные обвинения в адрес Минска.

По его словам, обсуждение новых санкций в отношении Белоруссии вызывает недоумение. Обвинения в недопуске международных организаций в Минске называют попыткой «сформировать альтернативную реальность» и приводят в пример недавно посетившую лагерь мигрантов делегацию Еврокомиссии. «Тем не менее продолжают петь старую мантру [о недопуске международных организаций]. Зачем? Чтобы сформировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны, дальше демонизировать нашу страну», — объяснил чиновник.

Белоруссия воспринимает новые угрозы лишь как попытку усугубить и так напряженную ситуацию, добавил он. По мнению Глаза, Запад понимает последствия своей политики и действует так намеренно. Зачем именно Европейский союз проводит такую политику, пресс-секретарь не разъяснил.

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Со своей стороны Глаз призвал ЕС к мирным переговорам с Белоруссией, чтобы начать совместно решать региональные проблемы. «Хочется верить, что благоразумие вернется в головы, принимающие эти решения, и ответственный подход возобладает», — подытожил он.

Ранее власти Белоруссии не приняли участие в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. Вместо представителя страны поставили пустой стул, отказав в праве занять место официального Минска оппозиционному политику Светлане Тихановской, которая также прилетала на встречу.

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Дмитрий Настасьев
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