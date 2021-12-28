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В России муж-тиран обвинил свою супругу в домашнем насилии

В Москве тиранивший супругу муж объявил себя жертвой домашнего насилия
Екатерина

Екатерина. Кадр: телеграм-канал «Mash»

Тиранивший свою жену россиянин решил объявить себя жертвой домашнего насилия и написал на супругу заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей познакомился в Екатериной в Париже. Вместе они перебрались в Москву, где создали семью. Затем у них появились две дочери. Однако с 2019 года мужчина начал изводить семью: запрещал звать домой гостей, сам выбирал всем одежду и стрижки. Дошло до того, что он стал запрещать девочкам называть Екатерину матерью.

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Женщина предложила супругу временно пожить раздельно, на что мужчина согласился. Однако через месяц он тайком выкрал из детсада старшую дочь и пропал.

Екатерина обратилась в суд, который постановил, что девочки должны жить с матерью. В свою очередь Сергей заявил в полицию на жену и стал утверждать, что она его избивала и угрожала убийством. Правоохранительные органы завели на женщину уголовное дело.

Ранее в Верхотурье Свердловской области 41-летняя женщина умерла, после того как пожалела мужа. Пьяный супруг жестоко избил ее, однако жертва не обратилась в больницу из жалости к мужу, которого могли привлечь к ответственности.

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Никита Абрамов
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