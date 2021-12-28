В России муж-тиран обвинил свою супругу в домашнем насилии

Тиранивший свою жену россиянин решил объявить себя жертвой домашнего насилия и написал на супругу заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей познакомился в Екатериной в Париже. Вместе они перебрались в Москву, где создали семью. Затем у них появились две дочери. Однако с 2019 года мужчина начал изводить семью: запрещал звать домой гостей, сам выбирал всем одежду и стрижки. Дошло до того, что он стал запрещать девочкам называть Екатерину матерью.

Женщина предложила супругу временно пожить раздельно, на что мужчина согласился. Однако через месяц он тайком выкрал из детсада старшую дочь и пропал.

Екатерина обратилась в суд, который постановил, что девочки должны жить с матерью. В свою очередь Сергей заявил в полицию на жену и стал утверждать, что она его избивала и угрожала убийством. Правоохранительные органы завели на женщину уголовное дело.

Ранее в Верхотурье Свердловской области 41-летняя женщина умерла, после того как пожалела мужа. Пьяный супруг жестоко избил ее, однако жертва не обратилась в больницу из жалости к мужу, которого могли привлечь к ответственности.