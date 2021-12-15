Жестоко избитая мужем россиянка пожалела его и умерла через месяц

В Верхотурье Свердловской области 41-летняя женщина умерла, после того как ее жестоко избил пьяный гражданский муж. Об инциденте сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Из-за ревности 42-летний сожитель нанес россиянке удары по голове, в результате она получила черепно-мозговую травму. Жертва домашнего насилия не обратилась в больницу сразу после побоев, пожалев мужчину, которого могли привлечь к уголовной ответственности.

Позже ее все-таки госпитализировали, однако медикам не удалось спасти россиянку. Она скончалась через месяц от осложнений после нанесенной травмы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Суд признал виновным мужчину и назначил ему девять лет лишения свободы.

Ранее 14 декабря стало известно, что ЕСПЧ присудил Маргарите Грачевой и еще трем россиянкам, пострадавшим от действий партнеров, 445 тысяч рублей. Суд также обязал Россию внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись. После этого мужчина отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, а для правой руки понадобился протез. Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Законопроект о домашнем насилии рассматривался в России в 2019 году, но его так и не приняли. В рабочей группе сообщили, что это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022.