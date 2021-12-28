В России назвали условие для результативности встречи с НАТО

Результативность встречи Совета Россия–НАТО будет зависеть от того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях. Такое условие назвал «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, успех переговоров с НАТО будет зависеть от формирования повестки дня. Вице-спикер Совфеда отметил, что совет России с альянсом утратил смысл своего существования на предыдущем этапе, так как повестка дня навязывалась со стороны НАТО в адрес Москвы, и российские предложения по этой теме систематически игнорировали.

Как считает Косачев, нужно вернуться к принципам, на которых изначально создавался Совет Россия–НАТО.

На вопрос издания о возможности принятия гарантий безопасности, выдвигаемых РФ, в пресс-службе альянса напомнили только о заявлении Североатлантического совета от 16 декабря по поводу ситуации вокруг Украины.

«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России», — заявили в альянсе, напомнив, что разговор должен быть основан на ключевых принципах и основополагающих документах европейской безопасности, а также проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что ожидать полного принятия российских требований со стороны НАТО не стоит. «Запад не будет отвергать все предложения с порога и постарается продемонстрировать готовность конструктивно обсуждать накопившиеся проблемы», — сказал политик, предположив, что Запад не будет готов принять предложения Москвы по гарантиям безопасности в полном и комплексном виде.

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает приглашение принять участие в заседании Совета Россия — НАТО. Она отметила, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться с учетом этих обстоятельств.