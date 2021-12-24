Россия подтвердила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

Москва подтверждает готовность к прямому двустороннему диалогу с НАТО по проекту соглашений о гарантиях безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что документы включают в себя запрет на дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и размещение ударных систем и вооружений в непосредственной близости от российских границ. Она также рассказала, что российская сторона рассматривает приглашение принять участие в заседании совета Россия — НАТО.

«Как известно, в результате целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России в НАТО, его нормальная деятельность стала невозможна и была приостановлена», — подчеркнула Захарова. По ее словам, все российские дипломаты и сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину. Представитель МИД подчеркнула, что с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться с учётом указанных обстоятельств.