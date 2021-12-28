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В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать за рубеж на Новый год

Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в новогодние праздники
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Wikipedia

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России», — сказал политик. По его словам, так чиновники смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и работать над тем, чтобы эти проблемы были устранены.

«Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — сказал депутат, отметив, что многие его коллеги по Госдуме, которые также планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу.

Хамзаев напомнил, что многие чиновники говорят о чувстве патриотизма, однако не акцентируют внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый и все дорого. «А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — сказал Хамзаев.

Он заявил, что намерен продвигать эту идею и пропагандировать, чтобы российские чиновники отдыхали внутри страны. «Лично сам буду отдыхать и находиться у себя в регионе в республике Дагестан. Конечно, буду выезжать и реагировать на запросы общества», — заключил он.

Ранее российские туроператоры предупредили, что после новогодних праздников стоимость туров значительно снизится, наиболее ощутимой разница окажется на путевки в Доминикану, Мексику и Кубу. Туры на Новый год на двоих там обходятся в 300 тысяч рублей.

Марина Совина
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