Россиян предупредили о массовом падении стоимости путевок в январе

После новогодних праздников стоимость туров значительно снизится, наиболее ощутимой разница окажется на путевки в Доминикану, Мексику и Кубу, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, цены на перелет и проживание в отеле снизятся почти на треть — на 30-40 процентов. Он спрогнозировал, что стоимость начнет падать с 15 января и достигнет минимума к 1 февраля. Специалист напомнил, что самым популярным направлением января считается Египет, на Новый год отдых там оказывается дешевле, чем в Турции. «Соответственно, после пиковых дат мы увидим цены в районе 70–80 тысяч за двоих на неделю», — предупредил он о массовом снижении стоимости.

Разница больше всего заметна на дальнемагистральных направлениях — Доминикане, Кубе, Мексике. Туры на Новый год на двоих там обходятся в 300 тысяч рублей. «К 1 февраля будут стоить уже 200 тысяч. Экономия значительная», — отметил он.

Представители туроператора «TUI Россия» также уточнили, что дешевле всего путешествовать сразу после длинных новогодних выходных. По данным компании, уже после 12 января стоимость отдыха дешевле на 10-30 процентов. «В некоторых случаях скидки начинаются 8-9 января, поскольку многие туристы в это время уже стремятся улететь домой», — отметили эксперты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что стоимость отдыха за границей в Новый год варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей.