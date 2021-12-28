Захарова рассказала о кампании по ограничению работы Telegram в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о целенаправленной политической кампании по ограничению работы мессенджера Telegram в Германии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что в 2018 году, когда российский суд наложил ограничения на доступ к мессенджеру, многие немецкие СМИ не оставили без внимания это «очередное наступление на свободу слова в России». Так, она рассказала, что издание Stern назвало это решение «атакой Кремля на чаты» и «действиями каменного века», немецкое Handelsblatt высмеяло длительность судебного заседания по введению ограничений, а Deutsche Welle опубликовало материал о том, как можно обойти блокировку.

«Вроде, все логично: мы плохие, они хорошие. Прошло три года. Смеркалось», — отметила представитель МИД. Она подчеркнула, что именно в Германии теперь набирает обороты кампания по ограничению Telegram. «Обожаю», — добавила российский дипломат.

Помимо этого, Захарова рассказала, что в пользу частичной блокировки мессенджера уже высказались многие немецкие высокопоставленные чиновники. Также она заявила, что на Telegram пытаются оказывать финансовое давление с помощью штрафов и по линии Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что в Германии инициировано расследование против сети телеканалов Russia Today. Берлин подозревает российскую телесеть в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии. По итогам расследования RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

