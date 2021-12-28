Иммунолог заявил о снижении числа госпитализаций при омикрон-штамме

Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о снижении числа госпитализаций в странах с доминирующим омикрон-штаммом почти вдвое. Об этом пишет портал URA.RU.

По словам иммунолога, в Британии, Дании и США риск госпитализации с новым штаммом COVID-19 омикрон от 1,6 до 1,8 ниже, чем с дельтой. «Мы приблизились по госпитализации к уровню альфы. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину», — сказал он. Крючков добавил, что иммунитета в этом случае хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться. Он допустил возможность изменения ситуации, особенно, если штамм перекинется на пожилых людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае прихода омикрон-штамма в столицу власти постараются сделать ограничения минимальными. Градоначальник отметил, что пандемия COVID-19 длится уже два года, люди адаптировались к реальности с вирусом, город и экономика функционируют нормально.