Собянин оценил вероятность ввода ограничений в Москве при омикроне

В случае прихода омикрон-штамма коронавируса в Москву власти постараются сделать ограничения минимальными. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что пандемия COVID-19 длится уже два года, люди адаптировались к реальности с вирусом, город и экономика нормально функционируют, все остальные отрасли также нормально работают.

«Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы ответил на вопрос об ограничениях на Новый год. По его словам, на праздники не планируется никаких дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, однако все будет зависеть от ситуации, которая плохо предсказуемая.