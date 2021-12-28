Россиянам назвали главный признак наличия онкологии

При обнаружении кровянистых выделений нужно срочно пройти обследование. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии ведомства, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, наличие кровянистых выделений в моче, кале, а также из сосков является главным признаком раковых заболеваний.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — объяснил специалист. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на потерю веса и аппетита.

Ранее врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова заявила, что генетическая предрасположенность к каким-либо заболеваниям часто является поводом для беспокойства, особенно если речь идет об онкологии.