Репродуктолог рассказала о генетической предрасположенности к раку

Генетическая предрасположенность к каким-либо заболеваниям часто является поводом для беспокойства, особенно если речь идет об онкологии, заявила врач-репродуктолог Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова, передает «Пятый канал».

Наследственные формы онкологии составляют только семь процентов от общего числа диагностированных, уточнила она. Специалист объяснила, что существуют семьи, в которых почти у половины рода появились злокачественные новообразования. Среди врачей есть понятие «семейный рак». Она объяснила, что некоторые виды рака связаны с мутацией в определенных генах. «Человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — оценила Меньшикова.

К таким относятся рак молочной железы, яичников. Кроме того, имеют генетические причины эндометрия, рак прямой кишки, некоторые виды онкологических заболеваний кожи.

Однако это не означает, что онкобольной обязательно передаст болезнь потомкам, даже если есть генетическая предрасположенность. «Ребенок, родившийся от человека с мутациями и имеющий такие же мутации, будет иметь повышенную предрасположенность к перечисленным онкологическим заболеваниям», — рассказала эксперт. В этом случае нужно предпринимать шаги, чтобы предотвратить риск заболеть. Она посоветовала чаще проходить диагностику, провести семейный генетический анализ.

Ранее стало известно, что примерно один из 200 человек расположен к мутации в генах BRCA1 или BRCA2. Мутации повышают риск развития рака молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез.