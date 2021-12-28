Иностранцы задумали купить один из крупнейших банков России

Иностранцы задумали купить банк «Открытие», один из крупнейших банков России. В ноябре менеджмент предприятия провел несколько встреч с потенциальными инвесторами. В том числе, как рассказал глава банка Михаил Задорнов, на покупку претендуют и иностранцы, сообщает ТАСС.

С августа Центробанк начал подготовку к продаже своей доли в банке. Рассматривается как выход на IPO, так и сделка со стратегическим инвестором. По словам Задорнова, в переговорах принимают участие около двух десятков заинтересованных лиц.

Интерес не ослабило даже ухудшение ситуации на границе с Украиной и геополитической обстановки. Инвесторы не только заявляли о серьезном интересе к «Открытию», но и запрашивали возможную цену и дальнейшие котировки.

Глава банка признал, что ЦБ интересна не приватизация сама по себе, а хорошая цена за актив, поэтому на выбор окажет влияние и этот фактор. Регулятор определится со способом продажи в 2022 году.

Прием сообщений от потенциальных инвесторов проходил с 11 по 22 октября. Тогда не исключалось, что торги могли состояться еще до конца текущего года. В ЦБ указывали, что IPO считается базовым вариантом, но ради интересного стратегического инвестора (50 процентов плюс одна акция) подход могут изменить. СМИ в качестве претендентов называли группу «Регион» и Газпромбанк.

«Открытие» перешел под контроль Центробанка в 2017 году. Регулятор объявил о его санации и назначил временную администрацию. По величине активов банк занимает восьмое место в российской банковской системе и входит в перечень системно значимых банков.