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Ученые впервые раскрыли мумию Аменхотепа с помощью томографии

Египетские ученые воссоздали трехмерную модель хорошо сохранившейся мумии Аменхотепа

Фото: S. Saleem, Z. Hawass

Египетские ученые впервые воссоздали трехмерную модель мумии фараона Аменхотепа I с помощью трехмерной компьютерной томографии. До этого момента хорошо сохранившаяся мумия оставалась нетронутой в течение трех тысячелетий с момента ее перезахоронения спустя четыре столетия после первоначальной мумификации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine.

Исследователи раскрыли, что Аменхотепу I на момент смерти было примерно 35 лет. Его рост около 169 сантиметров, и фараон физически напоминал своего отца: узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы. На него надеты 30 амулетов и золотой пояс с бусинами. Ученые не нашли признаков насильственных ран или изменений, связанных с какой-либо болезнью, однако были выявлены многочисленные посмертные повреждения из-за грабителей гробниц. Также у мумии остались мозг и сердце.

Изначально археологи полагали, что жрецы XI века (XXI династия) до нашей эры собирались повторно использовать погребальный инвентарь, применяющийся для захоронения фараонов более позднего времени. Однако выяснилось, что целью было не перезахоронение само по себе, а исправление повреждений, нанесенных грабителями.

Мумия Аменхотепа I была обнаружена в 1881 году среди других перезахороненных мумий фараонов на археологическом участке Дейр-эль-Бахри на юге Египта. Второй фараон XVIII династии Египта (после своего отца Яхмоса I, изгнавшего гиксосов и воссоединившего Египет), Аменхотеп правил примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.

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Александр Еникеев
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