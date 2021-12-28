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Россиянам перечислили опасности употребления алкоголя несколько дней подряд

Терапевт: употребление алкоголя несколько дней подряд не дает организму восстановиться

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Если выпивать спиртное несколько дней подряд, у организма не будет возможности должным образом справиться с поступающим в него алкоголем и восстановиться. Об этом «Ленте.ру» сообщила терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.

«При чрезмерном употреблении в крови накапливается токсичный продукт распада алкоголя — ацетальдегид. Организм постоянно обезвожен: спиртное обладает мочегонным действием. Потерю жидкости также могут вызывать тошнота и рвота», — сказала врач.

Она добавила, что при употреблении алкоголя слизистая оболочка желудка постоянно находится в раздраженном состоянии, из-за чего могут возникать резкие боли, расстройство и вздутие. Кроме того, снижается уровень сахара в крови, что вызывает слабость, упадок сил. Длительное употребление алкоголя также способно вызвать воспалительную реакцию иммунной системы.

«Навредить здоровью может не только сам алкоголь, но и вызванное им поведение. Состояние опьянения характеризуется ухудшением координации и снижением критики, что значительно повышает риск получить травму», — заключила Хрипкова.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава России Евгений Брюн назвал россиянам способы избавиться от похмелья после застолья. По его словам, улучшить самочувствие помогут кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, холодец и капустный рассол.

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Майя Гавашели
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