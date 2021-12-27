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Россиянам назвали способ избавиться от похмелья после новогоднего застолья

Нарколог Брюн посоветовал избавляться от похмелья с помощью кефира и капустного рассола

Фото: Depositphotos.com

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава России Евгений Брюн в преддверии новогодних праздников назвал россиянам способы избавиться от похмелья после застолья. Об этом в понедельник, 27 декабря, пишет агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

По словам врача, улучшить самочувствие помогут кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, холодец и капустный рассол. В случае, «если новогоднее похмелье не очень тяжелое», Брюн посоветовал просто ничего не делать до вечера 1 января. Он отметил также, что похмеляться алкоголем категорически нельзя, поскольку это может только усугубить состояние.

Нарколог подчеркнул, что людям с болезнями желудка не стоит лечить похмелье аспирином — лучше купить в аптеке янтарную кислоту.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отмечал, что против постинтоксикационного состояния нет «никакого волшебного средства» и единственное, что поможет избежать похмелья — это просто не доводить до него.

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Евгения Куликова
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