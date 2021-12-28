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Погрязший в долгах мужчина инсценировал свое похищение ради выкупа от матери

Мужчина задолжал крупную сумму, инсценировал свое похищение и пошел под суд

Фото: Liau Chung-ren / Globallookpress.com

Погрязший в долгах 20-летний житель Гонконга инсценировал свое похищение, попытался получить от матери 300 тысяч гонконгских долларов (2,8 миллиона рублей) и оказался в суде. Об этом сообщает AsiaOne.

Заявление о похищении женщина подала в пятницу, 24 декабря. Она рассказала, что ее сын, носящий фамилию Мак, был увезен в неизвестном направлении злоумышленниками. Позже она получила видео, на котором двое мужчин якобы насильно заталкивают его в автомобиль. Также в ролике похитители требовали выкуп в размере 300 тысяч гонконгских долларов.

Полицейским удалось быстро вычислить местонахождение преступников и задержать их. На допросе молодые люди признались, что Мак сам подговорил организовать собственное похищение Он пошел на это, так как задолжал крупную сумму и решил обобрать родительницу ради оплаты долгов.

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По гонконгскому законодательству любое ложное сообщение о правонарушении, отвлекшее от работы полицию и вызвавшее расход государственных средств, карается тюремным заключением сроком до полугода и штрафом размере двух тысяч местных долларов (около 19 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Испании женщина подстроила собственное похищение и вынудила мужа заплатить выкуп. Честь денег испанка потратила на игру в бинго.

Никита Савин
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