Женщина подстроила свое похищение и потратила выкуп на игру в лото

В Испании женщина подстроила свое похищение, вынудила мужа заплатить выкуп и потратила часть денег на игру в бинго. Об этом сообщает Daily Mirror.

47-летняя испанка придумала историю похищения, пока ее муж находился в больнице. Он получил от жены СМС с требованием заплатить выдуманным похитителям шесть тысяч евро (487,6 тысячи рублей). Испуганный мужчина сразу же обратился в полицию.

Полиция мобилизовала элитное подразделение по борьбе с похищениями и начала поисковую операцию. Вскоре полицейские получили запись камер видеонаблюдения, на которой якобы пострадавшая женщина играет в лото в казино в Бадалоне. Ее арестовали прямо у игрового автомата, где она уже проиграла часть выкупа, и освободили под залог на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что британец инсценировал свое похищение ради дружеской попойки. Его приговорили к тюремному заключению на 16 недель.