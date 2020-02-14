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Медсестра проиграла собранные на лечение умирающего сына деньги

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Стейси Уорсли
Стейси Уорсли

Медсестра из английского города Лидс, графство Йоркшир, проиграла на букмекерских сайтах деньги, собранные на лечение умирающего от рака сына. Об этом сообщает издание The Mirror.

Шестилетний сын медсестры Стейси Уорсли (Stacey Worsley) Тоби Най (Toby Nye) болел нейробластомой. Лечения этого онкологического заболевания не входит в программу обязательного медицинского страхования, поэтому медсестра объявила сбор денег на платные медицинские услуги.

Через сайт краудфандинга зимой 2017 года ей удалось за три месяца собрать 200 тысяч фунтов (16,3 миллиона рублей). В сборе средств участвовали игроки местного футбольного клуба «Лидс Юнайтед» и фанаты команды, матери двух смертельно больных девочек, которые проходили лечение вместе с Тоби, школа, в которой учился мальчик, и представители общественности.

Между январем 2017 года и мартом 2018 года Уорсли проиграла на букмекерских сайтах 100 тысяч фунтов (8,1 миллион рублей) из собранных средств. В то время Тоби еще был жив, однако позже мальчик скончался.

Летом 2019 года Королевский суд Лидса приговорил Уорсли в двум годам тюремного заключения условно.

Трибунал Совета по сестринскому делу и акушерству разрешил женщине сохранить работу, отстранив ее от выполнения должностных обязанностей лишь на 12 месяцев. Она пояснила представителям Совета, что увлеклась азартными играми из-за отчаяния и при необычном и трагическом стечении обстоятельств. На трибунале отметили, что Уорсли проявляет искреннее и глубокое раскаяние и постановили, что запретить ей работать медсестрой было бы чрезмерно жестокой и непропорциональной его проступку мерой.

Ранее сообщалось, что двухлетний Мигель Алвес умер в Бразилии от спинальной мышечной атрофии после того, как его отец украл часть денег, пожертвованных на лечение сына, и потратил их на развлечения. Отец спускал деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку, а также проституток.

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