Британец инсценировал свое похищение ради дружеской попойки

Жителя британского города Блэкпул, графство Ланкашир, приговорили к тюремному заключению на 16 недель за инсценировку собственного похищения. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в январе. 45-летний Ли Форд (Leigh Ford) позвонил своей беременной девушке и сказал, что его похитили. «Сначала я думала, что он валяет дурака. Но голос действительно казался испуганным, — вспоминает она. — Телефон отключился, а потом снова зазвонил. Были слышны мужские голоса, они кричали, угрожали переломать ему ноги и облить кипятком».

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В итоге девушка поверила и согласилась заплатить выкуп. Ей удалось найти около 80 фунтов (семь тысяч рублей). Она перевела деньги на указанный банковский счет, а затем сообщила о похищении в полицию.

Пропавшего мужчину разыскивали почти сутки. Полиция прислала вертолет, приехал профессиональный переговорщик. Стали проверять записи камер видеонаблюдения и нашли кадры, на которых «похищенный» и его приятели выходят из магазина с бутылками в руках. Выяснилось, что испуганные звонки были обманом.

Когда на следующее утро Ли вернулся домой, его арестовали и обвинили в трате времени полиции. Ненужная спасательная операция обошлась правоохранительным органам в 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллиона рублей). Мужчина продолжал врать, пока ему не показали видео.

Оказалось, что похищение было придумано ради получения денег на пьянку. По версии адвоката, в магазине Ли встретил старого знакомого, который оказался на мели, и решил ему помочь. Девушке мужчина рассказал, что идею подкинули друзья, а он был пьян и не стал возражать. Никто из них не думал, что розыгрыш зайдет так далеко и что вмешается полиция.

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