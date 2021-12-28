В Польше допустили военную победу над Россией при двух условиях

Польша может одержать военную победу над Россией при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия, предположил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк, пишет wPolityce.

Журналист спросил у специалиста, способна ли Польша без помощи союзников по НАТО победить Россию после реформирования вооруженных сил и создания армии «нового образца». На это эксперт назвал два условия военной победы польской армии на российской. По его словам, необходимо «много сделать» для развития вооруженных сил. Также это возможно при условии, что Москва не будет применять ядерное оружие, допустил он.

Бартосяк считает, что современная польская армия не способна противостоять российской. Эксперт опасается, что Москва якобы захочет помешать Варшаве создать боеспособные соединения. «Они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении», — добавил он.

Ранее польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что страна наращивает обороноспособность. По его словам, Варшава серьезно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией, а также беспокоится из-за пограничного конфликта с Белоруссией.

Ранее Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.