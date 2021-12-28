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Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19

Анна Попова: COVID-19 демонстрирует сезонность, новые штаммы будут появляться и дальше

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

COVID-19 демонстрирует сезонность, новые штаммы инфекции будут появляться и дальше. Такой прогноз о развитии эпидемиологической ситуации сделала главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает во вторник, 28 декабря, ТАСС.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в настоящий момент Россия приближается к коллективному иммунитету на уровне 56 процентов.

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Попова допустила, что омикрон-штамм может негативно отразиться на системе здравоохранения и вызвать перегрузку.

Ранее она отметила, что Россия занимает лидирующие позиции по охвату тестированием на коронавирус. На данный момент по охвату тестированием на COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире, тогда как лидерами по этому показателю страна была с самого начала пандемии, добавила Попова.

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Анна Щербакова
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