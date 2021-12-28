Попова заявила о лидирующих позициях России по охвату тестированием на COVID-19

Россия занимает лидирующие позиции по охвату тестированием на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Такое заявление она сделала на неформальном саммите СНГ. По ее словам, на данный момент по охвату тестированием на COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире, тогда как лидерами по этому показателю страна была с самого начала пандемии.

Ранее Анна Попова заявила, что в России появилась тест-система, которая способна выявить омикрон-штамм коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, что является минимумом с 28 сентября. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в стране достигло 10 437 152.