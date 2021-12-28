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В России выявили 21 922 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 21 922 новых случая коронавируса, это минимум с 28 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусом — это минимум с 29 сентября. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 437 152. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

21 922
новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 210 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге (1802), в Москве (1705) и в Московской области (1574). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (4 случая) и в Республике Калмыкия (10 случаев).

За сутки скончались 935 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 306 090 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 43 961, общий — 9 337 447. Впервые за пандемию число выздоровевших вдвое превысило количество выявленных за сутки случаев заражения.

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Анастасия Шейкина
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