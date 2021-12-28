В Польше рассказали о потере позиции транзитера российского газа

Польша теряет позицию транзитера российского газа, сказал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.

Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ, отметил он. «Россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем — 2,5 миллиарда кубометров. Однако 30 миллиардов кубометров, что в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию», — подчеркнул Шченьсняк.

Он считает это проблемой Польши, поскольку страна теряет транзитную позицию, а также не получает дохода от обслуживания трубопровода. Россияне стали рассматривать Польшу как запасной участок, уверен эксперт. «Это означает, что если у них достаточно других трубопроводов, таких как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки, то они транспортируют по этим трубопроводам», — отметил он. Из-за этого польская компания несет огромные расходы на содержание всей инфраструктуры, а доходов нет.

«Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Предложение на транзит уже неделю остается невостребованным.