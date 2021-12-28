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Молодежные премии имени Шайхзады Бабича вручили в Уфе

В Уфе прошла церемония вручения государственных молодежных премий имени Шайхзады Бабича

Фото: bashinform.ru

В Уфе прошла церемония вручения государственных республиканских молодежных премий имени Шайхзады Бабича, присуждаемых в области искусства, литературы и архитектуры. Об этом сообщает «Башинформ».

Награды за популяризацию хореографического искусства удостоился артист Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Айбулат Багаутдинов, премию за актерскую игру получил артист Башкирского академического театра драмы Азат Валитов. За достижения в области литературы был отмечен писатель Александр Хватков. Размер каждой премии составил 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирском театре оперы и балета 25 и 26 декабря состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова.

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