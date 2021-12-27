В Башопере состоялась премьера музыкальной сказки

В Башкирском театре оперы и балета 25 и 26 декабря состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова. Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

Отмечается, что сюжет сказки известен многим по одноименному советскому фильму, а на песнях из этой кинокартины выросло не одно поколение, в том числе и музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Владимир Мешков. «Это та же музыка, что и в фильме, но она прошла оркестровку и аранжировку, чтобы можно было использовать весь потенциал симфонического оркестра», — отметил он.

Известно, что в спектакле задействованы артисты оперной и балетной трупп, хор, детская хоровая студия и симфонический оркестр театра. Режиссер-постановщик представления — Шамиль Сиразетдинов, художник-постановщик — Фания Низамова. Хореографию поставил Дмитрий Марасанов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на площадке универсального спортивного комплекса «Уфа-Арена» открылась выставка российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на ней работы посвящены событиям, которые произошли в республике в 2021 году.

