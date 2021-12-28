Названы главные признаки сердечного приступа

Медики Британского кардиологического фонда рассказали, что главное проявление сердечного приступа — боль в груди — является не единственным его признаком. Они назвали ряд других особенностей, на которые необходимо обратить внимание, сообщает «Медик Форум».

Специалисты подчеркивают, что не всегда можно четко проследить связь между дающими о себе знать признаками и проблемами с сердцем. Причины, которые вызывают общее недомогание у человека, могут быть самыми разнообразными. В случае, если пропустить некоторые «звоночки», или неправильно их интерпретировать после обнаружения, это может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Среди признаков, за отсутствием которых необходимо наблюдать особенно тщательно, есть внезапное чувство тревоги, сильное волнение и беспокойство. Все это может быть проявлением того, что человек находится в непосредственной близости от инфаркта, поскольку сердцу не хватает кислорода.

Также стоит обратить внимание на наличие у человека сбивчивого дыхания, ощущения недомогания, головокружения, сильных проявлений слабости организма, затуманенного зрения, покалывания в пальцах, звона в ушах, кашля при том, что человек не простужен, хрипов при дыхании, тошноты или изжоги и, наконец, усилившейся потливости. Проявление каждого из этих признаков — это повод вызвать врача, особенно, если у больного начинаются боли или тяжесть в груди и руках, рассказали врачи.

Ранее заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 столичного Депздрава Андрей Сыров рассказал россиянам, как определить инфаркт. Его признаками могут стать продолжительные боли в сердце.