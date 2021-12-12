Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал способ определить инфаркт

Кардиолог Сыров назвал продолжительные боли в сердце, нехватку воздуха симптомами инфаркта

Фото: Pixabay

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 столичного Депздрава Андрей Сыров рассказал россиянам, как определить инфаркт. Его признаками могут стать продолжительные боли в сердце, объяснил медик в эфире радио «Говорит Москва».

Кардиолог отметил, что сердечные боли обладают кратковременным характером. Однако если человек впервые в жизни испытал боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, которые сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, повышением и учащением пульса, то они служат поводом вызвать скорую помощь и сделать кардиограмму.

Материалы по теме:
«Адреналин — он держит тебя тут». Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
«Адреналин — он держит тебя тут».Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
27 апреля
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля

Сыров назвал и другой способ определить инфаркт: по его словам, боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя, также являются симптомами недомоганиями. Врач напомнил, что неприятные ощущения в области сердца даю и нарушения пищеварительной системе.

«Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха», — объяснил Сыров.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта. По его словам, пациенты нередко недооценивают опасность тошноты, которая может быть признаком симптомом сердечного приступа.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма
Москву засыплет снегом и зальет дождем
Госсекретарь США оценил возможность Украины и Грузии вступить в НАТО
Врач назвал способ определить инфаркт
Невролог потребовал отправить Саакашвили на лечение за рубеж
Медики назвали семь разрушающих печень привычек
Украина обвинила Меркель в блокировке поставок смертоносного оружия
На Украине понадеялись на получение вооружения от США
Россия заявила о переброске Западом боевиков на Украину под видом инструкторов
Моргенштерн ответил заявившей о его сотрудничестве с Западом Мизулиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter