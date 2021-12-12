Врач назвал способ определить инфаркт

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра №6 столичного Депздрава Андрей Сыров рассказал россиянам, как определить инфаркт. Его признаками могут стать продолжительные боли в сердце, объяснил медик в эфире радио «Говорит Москва».

Кардиолог отметил, что сердечные боли обладают кратковременным характером. Однако если человек впервые в жизни испытал боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, которые сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, повышением и учащением пульса, то они служат поводом вызвать скорую помощь и сделать кардиограмму.

Сыров назвал и другой способ определить инфаркт: по его словам, боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя, также являются симптомами недомоганиями. Врач напомнил, что неприятные ощущения в области сердца даю и нарушения пищеварительной системе.

«Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха», — объяснил Сыров.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта. По его словам, пациенты нередко недооценивают опасность тошноты, которая может быть признаком симптомом сердечного приступа.