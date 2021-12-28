В Минфине назвали лучший способ защитить деньги

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как максимально защитить безналичные средства от злоумышленников, завладевших смартфоном, пишут «Известия».

Дайнеко отметила, что наиболее часто мошенники пытаются использовать похищенные гаджеты для бесконтактной оплаты и кражи денег со счетов, привязанных к установленным банковским приложениям. Однако полноценный взлом телефона невозможен без специальных методов. Поэтому Дайнеко призвала не хранить деньги на привязанных к смартфону счетах.

Специалист назвала лучший способ защитить средства: для этого следует завести несколько счетов в разных банках и установить приложения тех организаций, чьи средства человек использует ежедневно. При этом она посоветовала не скачивать программы банков, где находятся основные сбережения.

«Для текущих расчетов и бесконтактной оплаты нужно использовать отдельную дебетовую карту, на которую можно перечислять определенный денежный лимит. К слову, это не только разумно, но и финансово грамотно во избежание спонтанных покупок», — объяснила специалист.

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