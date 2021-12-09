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Россиян предупредили о лжебанках

«Известия»: с начала года количество лжебанков в России выросло в 125 раз

Фото: Shutterstock

В России с начала года число лжебанков, которые маскируются под настоящие кредитные организации, выросло в 125 раз, предупредила газета «Известия». В 2021 году в сети появилось 15,5 тысячи подобных организаций.

Только в ноябре число выросло до 6,9 тысячи, рост связан с пандемией коронавируса, а также с удаленным использованием банковских сервисов. Как рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, на фишинговых страницах мошенники предлагают принять участие в опросах, ввести данные собственной карты для «снятия наличных без комиссии», принять участие в розыгрыше призов.

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В Роскомнадзоре заявили, что за 11 месяцев 2021 года по требованию службы заблокировано 2,5 тысячи подобных ресурсов.

В Сбербанке заключили, что объем кибермошенничества в России в этом году превысил исторический максимум. Около полумиллиона россиян помогают мошенникам, выступая в качестве дропов (подставных лиц, через счета которых обналичиваются украденные деньги).

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. За третий квартал текущего года злоумышленники похитили у россиян 3,2 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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