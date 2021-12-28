«Роснефть» стала лучшей компанией нефтегаза России в ESG рейтинге RAEX-Europe

НК «Роснефть» стала лучшей в нефтегазовой отрасли и вошла в Топ-5 российских компаний независимого европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe). Об этом говорится в сообщении компании. Наиболее высокую оценку получили показатели в области корпоративного управления. В 2021 году в ESG рейтинге RAEX-Europe приняли участие 155 российских компаний.

Позитивное влияние на положение «Роснефти» в рейтинге RAEX-Europe оказало возросшее количество публикаций в СМИ по теме ESG. Согласно опубликованному в середине декабря рейтингу агентства «Интерфакс», нефтяная компания стала лидером нефтегазовой отрасли России по упоминанию в контексте ESG-повестки в российских медиа. В 2021 году вышло более 2 тысяч материалов в СМИ о ESG-инициативах «Роснефти», посчитали аналитики системы управления репутацией «СКАН-Интерфакс».

Ранее в декабре первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро в интервью газете «Ведомости» заявил, что «Роснефть» является одним из лидеров ESG-повестки. Компания уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды: с 2007 года «Роснефть» ежегодно публикует отчеты в области устойчивого развития. Также компания является членом Глобального договора ООН, а в декабре 2018 года одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН.

В декабре 2021 года «Роснефть» представила новую стратегию компании до 2030 года, которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии. Стратегия предусматривает снижение углеродного следа, в частности, одна из ее основных целей — достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Составляющими этой цели является реализация ряда стратегических инициатив к 2030 году, а именно: сокращение выбросов на 25 процентов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа, сокращение интенсивности выбросов метана ниже 0,2 процента, перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, развитие сети газомоторного топлива и сети электрозаправок, производство и реализация авиатоплив.

Важной частью стратегии является также цель увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25 процентов к 2025 году. «Роснефть» в период с 2013 по 2020 года увеличила добычу газа в 1,6 раза — до 62,8 миллиарда кубометров в год. Это одна из лучших динамик роста в отрасли. При этом по итогам 2020 года доля газа превысила 20% от общей добычи углеводородов «Роснефти».

Компания на протяжении многих лет ведет комплексную работу по снижению выбросов парниковых газов. Уже сегодня «Роснефть» опережает многих мейджоров в контексте регулирования выбросов парниковых газов. Удельные выбросы компании последовательно снижаются на протяжении последних лет. В декабре глава ВР Бернард Луни в интервью журналу Time открыто признал, что уже сегодня ВР, которая традиционно считается одним из лидеров энергоперехода, уступает «Роснефти» по такому показателю, как удельные выбросы парниковых газов.

«Коэффициент выбросов CO2-эквивалента на 1000 баррелей нефтяного эквивалента у нашей компании составляет примерно 42,7 (Охват 1 и 2). Много это или мало? Для сравнения, если посмотреть на данные ESG-платформы Bloomberg, у Chevron этот коэффициент равен 50,5, у российской нефтяной компании «Лукойл» — 57,4, у группы «Газпром» – 64,6. А вот у TotalEnergies он составляет 36,5, у BP – 35,8. Эти компании считаются лидерами энергоперехода. Отрыв от них небольшой, но он есть», —рассказал Касимиро.

Он назвал «Роснефть» «одной из наиболее успешных компаний в области углеродного менеджмента». «Почему? Потому что в расчет надо брать не только интенсивность выбросов, но также охват, масштаб и сложность деятельности компаний. Если рассматривать совокупный показатель, то «Роснефть», безусловно, лидирует. Кроме того, надо обязательно учитывать интенсивность энергопотребления. Для меня интенсивность энергопотребления — самая недооцененная метрика», — добавил он.

По словам Касимиро, интенсивность энергопотребления «Роснефти» сегодня составляет 82,4 мегаватта в час на 1000 б. н. э. «Обратимся вновь к ESG-платформе Bloomberg. У TotalEnergies эта цифра составляет 97,9, у BP — 141,8, у Chevron — 221,1, у группы «Газпром» — 271,5. За последние три года мы повысили энергоэффективность компании на 15 процентов, что позволило избежать выбросов парниковых газов в размере примерно 4 миллиона тонн CO2-эквивалента. С одной стороны, это хорошо влияет на издержки, а с другой — помогает окружающей среде и планете в целом. Соблюдение принципов ESG не должно сказываться на устойчивости и прибыльности бизнеса. Так вот, энергоэффективность — как раз яркий пример совмещения двух этих трендов», — подчеркнул первый вице-президент «Роснефти».

Первоочередное внимание при работе над контролем выбросов «Роснефть» уделяет эмиссии метана. Компания в 2019 году присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа», которые предусматривают последовательное снижение выбросов метана, повышение точности данных о выбросах метана, повышение прозрачности и многое другое.

«Роснефть» реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий: беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов — как раз будет способствовать снижению интенсивности выбросов метана ниже 0,2 процента.

«Роснефть» продолжает укреплять позиции в международных ESG рейтингах. На прошедшей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН «Роснефть» получила статус компании — лидера в области устойчивого развития и была включена в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса.

