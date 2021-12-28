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По улицам Тюмени проедет Дед Мороз на ретро-автомобиле

Со 2 по 10 января по улицам Тюмени будут проезжать Дед Мороз со Снегурочкой на ретро-авто

Фото: Дмитрий Сиялов / администрация Тюмени

В новогодние праздники по улицам Тюмени проедет Дед Мороз на ретро-автомобиле. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городской Департамент культуры.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с помощниками будут заезжать в парки и скверы города, чтобы поздравить жителей и гостей города с праздниками и исполнить их любимые новогодние песни. Отмечается, что транспортное средство Деда Мороза будет украшено елкой и наполнено подарками.

Встретить главного новогоднего персонажа можно будет со 2 по 10 января.

Кроме того, 2 и 3 января по городу проедет новогодний дедморобус с Дедом Морозом и Тюменским духовым оркестром. Найти его маршрут также можно будет на сайте фабрикаволшебства.рф.

Ранее в декабре сообщалось, что ледовый городок и новогодняя ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроются салютом и спектаклем. Церемония пройдет 29 декабря. Темой скульптур в ледовом городке стали русские народные сказки.

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Айсель Эюбова
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