В новогодние праздники по улицам Тюмени проедет Дед Мороз на ретро-автомобиле. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городской Департамент культуры.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с помощниками будут заезжать в парки и скверы города, чтобы поздравить жителей и гостей города с праздниками и исполнить их любимые новогодние песни. Отмечается, что транспортное средство Деда Мороза будет украшено елкой и наполнено подарками.

Встретить главного новогоднего персонажа можно будет со 2 по 10 января.

Кроме того, 2 и 3 января по городу проедет новогодний дедморобус с Дедом Морозом и Тюменским духовым оркестром. Найти его маршрут также можно будет на сайте фабрикаволшебства.рф.

Ранее в декабре сообщалось, что ледовый городок и новогодняя ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроются салютом и спектаклем. Церемония пройдет 29 декабря. Темой скульптур в ледовом городке стали русские народные сказки.