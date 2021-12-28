Ледовый городок и новогодняя ярмарка откроются в Екатеринбурге

Ледовый городок и новогодняя ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроются салютом и спектаклем. Об этом сообщает Znak.com.

Церемония пройдет 29 декабря. Отмечается, что темой скульптур в ледовом городке стали русские народные сказки. Ночью 1 января на ярмарке будет запущен фейерверк. В новогоднюю ночь городок будет работать до трех часов.

Также в городе будет работать ледовая горка, она откроется в парке Маяковского.

Ранее сообщалось, что в Башкирском театре оперы и балета 25 и 26 декабря состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова.