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Огромный музыкальный шар появился в российском городе

В Екатеринбурге появился огромный музыкальный шар от меценатов
Начало событий в новости Ледовый городок и новогодняя ярмарка откроются в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал «Екатское чтиво»

В Екатеринбурге появился огромный музыкальный шар с разноцветными огнями. Об этом сообщает Ura.ru.

В Фонде святой Екатерины рассказали изданию, что этот светящийся новогодний объект — самый крупный в городе. Его подарили меценаты Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский.

«Узор на пятиметровой елочной игрушке меняется каждую секунду — 30 000 светодиодов переливаются разными цветами, рисуют снежинки, звезды и другие новогодние узоры. Вся иллюминация сопровождается популярными композициями, которые создают праздничное настроение у жителей нашего города», — уточнили в фонде.

Ранее сообщалось, что ледовый городок и новогодняя ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроются салютом и спектаклем. Церемония пройдет 29 декабря. Темой скульптур в ледовом городке стали русские народные сказки.

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