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Российский чиновник получил премию за отказ от взятки

ТАСС: отказавшийся от взятки пензенский вице-губернатор Сергей Федотов получил премию

Фото: Pixabay

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, ранее отказавшийся от взятки в размере трех миллионов рублей, получил премию. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял губернатор Олег Мельниченко. Размер премии составил 47,2 тысячи рублей. По данным агентства, данную сумму Федотов перевел в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

Ранее правоохранители задержали сотрудницу администрации Каменского района Пензенской области, которая пыталась передать взятку вице-губернатору региона в размере трех миллионов рублей. По версии следователей, женщина хотела, чтобы чиновник поспособствовал в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, который объявили в начале декабря.

Ксения Назарова
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