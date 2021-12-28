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Саакашвили услышал о планах перевести его обратно в тюрьму и упал в обморок

Экс-президент Грузии Саакашвили упал в обморок, сопротивляясь возвращению в тюрьму

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого доставили из тюрьмы в военный госпиталь из-за ухудшения его здоровья после объявленной им голодовки, упал в обморок после того, как услышал о планах вернуть его обратно в исправительное учреждение, рассказала представитель омбудсмена Анна Джаниашвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить», — заявила представитель омбудсмена Грузии, пообщавшись с экс-главой государства.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили из-за проблем со здоровьем пропустит заседание суда по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Обвинение в незаконном пересечении границы экс-президенту предъявили в конце октября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 28 сентября в грузовике с молочной продукцией, ему помогали еще четыре человека.

Марина Совина
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