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Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем

Экс-президент Грузии Саакашвили пропустит суд по делу о незаконном пересечении границы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из-за проблем со здоровьем пропустит заседание суда по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Об этом 22 декабря сообщил ТАСС адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

«Насколько мне известно, его не забирал конвой из больницы, соответственно, он не будет присутствовать на сегодняшнем суде. Причина — состояние здоровья», — сказал юрист.

Обвинение в незаконном пересечении границы экс-президенту предъявили в конце октября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 28 сентября в грузовике с молочной продукцией, ему помогали еще четыре человека.

Кроме того, Саакашвили обвиняется в жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Под арестом экс-президент объявил голодовку, которую держал 50 дней. В данный момент он находится в военном госпитале в Гори.

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София Сарджвеладзе
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