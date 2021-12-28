В Крыму временно приостановили действие ковид-сертификатов для общественных мест

В Крыму временно отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест — до 20 января их можно посещать без электронного документа. Это следует из измененного указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым, сообщается на сайте правительства республики.

Согласно документу, без ковид-сертификата жители полуострова смогут попасть в кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры, библиотеки и музеи.

Изменения, внесенные Аксеновым в указ от 17 марта 2020 года, вступают в силу в момент публикации документа.

Ранее аналогичные меры приняли власти Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что с 28 декабря ковид-сертификат будет не нужен при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров и заведений сферы услуг. При этом объявленные меры не носят временный характер.