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Российский школьник был избит сотрудником школы за отказ от прививки

Школьника из Тобольска избили за отказ от прививки из-за медотвода

Фото: Страница «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте»

Медицинский работник одной из школ Тобольска нанес побои ученику, родители которого написали отказ от пробы на туберкулез. Об этом мать ребенка сообщила в группе Типичный Тобольск во «ВКонтакте».

По словам женщины, ребенок имел медотвод от прививки, однако медицинские работники полностью проигнорировали это и силой пытались затащить ребенка на процедуры.

«В грубой форме хватать его, удерживать и против его воли заталкивать в медицинский кабинет со словами "я тебя сейчас так привью! Еще и в психушку сдам!"» — рассказала мать ребенка.

По ее словам, ребенок вернулся домой в одной рубашке. Женщина написала заявление в полицию и суд признал медицинского работника виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему (ст.6.1.1 КоАП РФ) и присудил штраф в 5 тысяч рублей. Информация о соответствующем деле находится в картотеке суда.

Ранее стало известно о том, что воспитательница одного из детских садов в Красноярске в течение полугода била детей и закрывала их в туалете. После изучения видеозаписей, Следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником.

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Роман Кирьянов
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