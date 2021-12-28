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Собчак бесплатно провела корпоратив в российском городе по просьбе его жителя

Ксения Собчак провела корпоратив в Верхней Пышме по просьбе начальника цеха

Кадр: E1.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив в городе Верхняя Пышма Свердловской области по просьбе одного из его жителей, сообщает KP.RU.

«Ксения Анатольевна готовит выпуск на своем канале к 30 декабря», — сказали изданию сотрудники заведения, в котором ведущая проводила корпоратив. «Это все благодаря начальнику цеха Антону, он ей в Instagram писал и приглашал к нам. Было 25-27 человек, все прошло замечательно. Ксения танцевала, даже конкурс провела», — отметили они.

По информации Telegram-канала «Екатское чтиво», телеведущая провела мероприятие бесплатно. «Ужасно рада быть сегодня здесь, прилетела из Москвы, доехала до вашего замечательного места. И, надеюсь, сегодня нам здесь будет весело. Огромное спасибо, что согласились на эксперимент», — обратилась к гостям на корпоративе Собчак.

В Верхней Пышме телеведущая проводила мероприятие в рамках нового выпуска на своем YouTube-канале. Выпуск, посвященный Новому году, журналистка анонсировала в начале декабря. Тогда она искала подходящий коллектив для проведения корпоратива в качестве эксперимента.

Ранее Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. Сумму годового дохода она раскрыла в беседе с блогершей Идой Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики». По словам телеведущей, информация о ее заработке находится в открытом доступе. Журналистка ежегодно публикует декларации о доходе, так как является женой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Асель Минбаева
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