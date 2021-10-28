Собчак раскрыла свой годовой заработок

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что зарабатывает более 4 миллионов долларов в год

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. Сумму годового дохода она раскрыла в беседе с блогершей Идой Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики».

По словам телеведущей, информация о ее заработке находится в открытом доступе. Журналистка ежегодно публикует декларации о доходе, так как является женой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

«Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать», — пожаловалась знаменитость. При этом Собчак призналась, что зарабатывает более четырех миллионов долларов в год. Телеведущая также отметила, что является самой богатой супругой чиновника, но при этом ее заработок очевидно не связан с бюджетом Минкультуры.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Собчак, поиронизировавшую над его недвижимостью на озере Комо в Италии. Журналист заявил, что деньги, которые Собчак получила за работу ведущей на свадьбе бывшего заместителя главы Министерства финансов России Андрея Вавилова, могли быть украдены из российского бюджета.